Conselho Tutelar registrou mais de 120 mil casos de maus-tratos contra crianças no ano passado

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar anunciou que somente no ano passado, o Conselho Tutelar atendeu mais de 120 mil casos de crianças que sofreram maus-tratos pelos pais. Os dados foram divulgados na reunião de diretores de Conselhos Tutelares de todo Japão.

Em 2016, o Conselho Tutelar atendeu 122.578 casos de maus-tratos contra crianças menores de 18 anos. Comparado a 2015, foram quase 20 mil casos a mais.

Separando por categorias, o abuso psicológico, como agressão verbal e ato de violência com algum membro da família, estão em primeiro lugar totalizando 63.187 casos. Em seguida, o abuso físico que é a agressão corporal direto na criança, 31.927 casos. Em terceiro, a negligência, onde os pais deixam de cuidar do filho, foram 25.842 casos. E de abuso sexual, 1.622 casos. Independente da categoria, os números aumentaram comparados aos dados anteriores, de 2015.

Dividindo por províncias, o maior número foi em Osaka, com 17.743 casos. Tokyo, com 12.494 casos, Kanagawa, 12.194 casos e Saitama, apresentou 11.614 casos. A pesquisa mostrou maior aumento em Saitama, com 3 .335 casos a mais do que 2015.

O número de crianças que sofreram maus-tratos são contabilizados desde 1990 e desde então, os números continuam crescendo. Nos últimos 10 anos, os casos triplicaram.

O crescimento do número de denúncias de maus-tratos, se deve pela maior conscientização da sociedade sobre esse assunto e a polícia que colabora a detectar os casos quando atende alguma chamada de agressão física envolvendo os pais. A polícia desde abril do ano passado, começou a informar o Conselho Tutelar quando há crianças envolvidas.

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar declarou que pretende reforçar a parceria com a polícia para resolver os casos de maus-tratos com mais rapidez.

Segundo a norma do Conselho Tutelar, a visita à casa denunciada deve ser feita dentro de 48 horas. Apesar do número de casos terem triplicado, o número de funcionários quase não mudou e estão tendo dificuldade em atender no prazo estipulado. Essa demora, pode colocar em risco a vida da criança.

Para ajudar a resolver esse problema, algumas prefeituras estão criando departamentos que dão auxílio aos casos de violência infantil, em parceria com o Conselho Tutelar. Essas parcerias são importantes para que um caso grave não passe despercebido.