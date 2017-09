Conselho da Câmara Municipal de Nagoya estuda medidas para reduzir problemas com calor nas escolas de ensino fundamental.

Conselho da Câmara Municipal de Nagoya estuda medidas para reduzir problemas com...

Nagoya – A fim de reduzir o número de crianças que sofre de insolação nas escolas primárias e secundárias, a cidade de Nagoya estuda medidas como a instalação de bebedouros refrigerados.

Este problema foi abordado pelo conselheiro da cidade Sawada Koichi, na reunião realizada dia 19, dizendo que o bebedouro refrigerado a 10 graus é muito eficaz para as medidas contra o calor nas escolas.

De acordo com a cidade de Nagoya, no ano passado, houve 29 casos de crianças hospitalizadas durante as atividades escolares, superando a média nos últimos 5 anos.

Em resposta a isso, a prefeitura fará uma pesquisa em todas as escolas primárias e secundárias e, da quantidade necessária em cada uma e em seguida, começará a instalação de bebedouros refrigerados. Cada bebedouro custará 500 mil cada um já instalado.