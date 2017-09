Conheça a receita de uma deliciosa Crostata Fredda italiana (Torta Gelada de Avelãs com Mascarpone e Nutella)

Crostata Fredda alle Nocciole con Nutella e Mascarpone

Ingredientes:

200 g de bolachas

80 g de avelãs

120 g de manteiga

Creme

250 ml de creme de leite fresco

40 g de açúcar de confeiteiro

125 g de iogurte de avelã

150 g de mascarpone

3 colheres (sopa) de creme de avelã (nutella)

Para decorar:

Nutella e avelãs trituradas

MODO DE PREPARO:

Triture a bolacha com as avelãs e junte a manteiga derretida. Mexa muito bem e coloque em uma forma de 23 cm, apertando bem com as mãos, de modo que a base fique bem compacta.

Leve para gelar por no mínimo 30 minutos.

Nesse tempo preparamos o creme!

Bata o creme de leite fresco (ele deve estar BEM gelado) e acrescente aos poucos o açúcar de confeiteiro. Bata até atingir o ponto de chantili. Depois acrescente o iogurte e o mascarpone. Mexa delicadamente e por último acrescente a Nutella. Mexa mais um pouco.

Coloque o creme sobre a base e leve para gelar por no mínimo 4 horas.

Na hora de servir, em banho maria, amoleça um pouco de Nutella. Cubra a torta como preferir e finalize com as avelas trituradas.

