Concientização sobre a “importância da vida” na Semana de Prevenção de Suicídio.

Nagoya – 11 set – Pela manhã, o Governador de Aichi, Omura Hideaki e vários voluntários, aproximadamente 100 pessoas, estão fazendo parte da “semana de prevenção do suicídio”.

Realizado todos os anos no país, este ano do dia 10 a 16 deste mês, os voluntários alertam sobre a compreensão correta do suicídio e falam sobre a “Importância da vida” lembrando as pessoas que ” Não estão sozinhas”.

De acordo com a província de Aichi, embora o número de suicídios vem diminuindo na região, cerca de 1200 pessoas perderam a vida no ano passado.

A província disponibilizou uma linha telefônica para consultas, até o dia 16. (“Aichi Kokoro Hot Line 365”, 052-951-2881), com horário de atendimento das 9h às 20h30.