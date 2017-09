Comissão do Comércio adverte dois mercados por venderem verduras a 1 iene.

Aichi – 21 set – A Comissão do Comércio advertiu dois supermercados da região de Aichi, por venderem repolho por 1 iene, preço abaixo do valor da compra e medo de violar a lei antitruste.

As advertências são consideradas as primeiras no país. Os avisos foram recebidos pelos supermercado “Kanesue” e “Yストア. Ambas as empresas venderam repolho e espinafre por volta de uma semana, devido a competição em lojas de Inuyama/Aichi.

A venda de produtos abaixo do valor de compra, é ilegal e dificulta a venda em empresas periféricas.

Ambas as empresas levaram a sério o aviso e querem tentar evitar a recorrência.