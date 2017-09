Suzuka/Mie – Por volta das 20 horas do dia 21, no bairro de Ishiyakushi, um carro de passageiros que ao virar para a direita no sentido da entrada de um estacionamento, colidiu com a moto que seguia na pista oposta.

Neste acidente, o motorista da moto de 17 anos, morador de Shiroko, foi levado ao hospital, onde se encontra inconsciente e a motorista do carro de 23 anos, diz ter ferido o pescoço.

O local do acidente é uma pista de mão dupla. A polícia agora investiga as causas do acidente.