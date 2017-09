Clicio Barroso retorna ao Japão em Outubro para ministrar curso de Lightroom em Aichi-ken

O renomado fotógrafo Clicio Barroso estará de volta ao Japão no mês de Outubro para ministrar um curso de Lightroom CC na cidade de Komaki, província de Aichi.

Além de fotógrafo profissional, Clicio também é impressor e professor de tecnologia digital, e autor de vários livros sobre o assunto, e nesse curso irá abordar o workflow da imagem digital e seu tratamento, com rapidez, qualidade e segurança na finalização.

Dominar o Lightroom é fundamental para fotógrafos de qualquer segmento. Utilizando corretamente o aplicativo, profissionais e amadores agilizam o fluxo, ganham produtividade, aumentam a qualidade de suas imagens e organizam seus arquivos digitais com segurança e ao mesmo tempo se divertindo!

Essa é a quinta vez que Clicio vem ao Japão e confessa que é apaixonado pelo país e pela cultura, e nos conta como começou essa paixão e também como vê o mercado fotográfico para os brasileiros que vivem aqui no Japão e para os que voltam ao Brasil tentando dar continuidade à profissão…

Sempre quis conhecer o Japão.

Um sonho antigo, atraído que eu era pela cultura, pelas delicadezas, pelo zen budismo, por sua culinária hoje internacional.

Mas era longe, distante do Brasil, e a oportunidade não aparecia…

Até cair em minha caixa um twitter em 2012, meio brincalhão, de um fotógrafo que eu não conhecia, me convidando para vir ministrar um workshop. E fui. Várias vezes!

O Nihon que descobri era muito melhor que aquele que eu tinha idealizado. A educação dos japoneses, a polidez, a limpeza, a organização, a arquitetura, tudo isso já era esperado; a beleza da natureza, as religiões, as artes, também.

Mas a boa surpresa de verdade veio das pessoas que conheci. Brasileiros imigrantes temporários ou permanentes, apaixonados por fotografia, construindo a sua vida à custa de muito esforço nas fábricas, nos caminhões, no comércio; todos procurando um futuro menos duro, e perseguindo esse sonho com paciência…oriental.

Fiz grandes amigos, sofri junto com as angústias de alguns, dei muita risada com outros e aprendi muito mais do que ensinei. E fotografei feito louco, de sakuras a templos dourados, solidões e multidões.

Agora volto mais uma vez para Komaki, para conhecer novos brasileiros e ensinar um pouco do que sei de tecnologia digital num curso de Lightroom Fundamental. A expectativa é a melhor possível, já que o interesse dos participantes é grande, vou rever amigos queridos e fotografar… feito louco!

Quando em uma viagem anterior, em Nagoya, a consulesa brasileira elogiou o trabalho de capacitação que estávamos fazendo junto a comunidade, fiquei pensando para que exatamente essa capacitação serviria; em qual mercado esses brasileiros querem atuar? No japonês, no brasileiro, no global?

O mercado japonês é difícil (mas não impossível) para estrangeiros; há vários exemplos de profissionais brasileiros vivendo bem de fotografia no Japão. Por outro lado, o mercado brasileiro pode ser uma ilusão para quem não se prepara com dados confiáveis, já que a competitividade é grande e muitas categorias fotográficas já estão saturadas.

Um dos maiores erros do iniciante é se preocupar demais em comprar equipamentos (relativamente acessíveis no Japão), quando na verdade o importante é ter clientes e definir em qual mercado quer atuar; muitos voltam ao Brasil confiantes em sua técnica e carregando quilos e quilos de câmeras e lentes, mas sem entender o que, onde e para quem irão fotografar; e o fracasso pode ter um gosto amargo, depois de tantos anos sonhando com essa volta!

Por isso preparei com carinho uma palestra sobre profissionalização, mercados e marketing para fotógrafos que queiram ser bem sucedidos financeiramente e viver realmente 100% da sua fotografia, seja no Brasil, no Japão ou em qualquer outro lugar do mundo.

Tenho certeza que será útil para muitos!

O fotógrafo Alex Santos, que é o responsável pela segunda vinda do Clicio ao Japão (a primeira em 2012), e diz estar contente em poder trazê-lo novamente, e que além de amigo, é um admirador de seu trabalho e o considera o melhor professor da área na atualidade.

“Quando o Clicio me disse que tinha interesse em voltar ao Japão para ministrar o curso, não pensei duas vezes. Hoje vejo muitos fotógrafos iniciantes investindo em equipamentos e focando muito em iluminações que estão na moda, e esquecem de melhorar não só o tratamento de suas imagens, mas também seu fluxo de trabalho, assim desperdiçando o próprio tempo, que é algo muito precioso hoje em dia.”

O curso será realizado na cidade de komaki nos dias 14 e 15 de Outubro, das 9:30 às 18:00hrs, e a palestra será realizada no dia 13 de Outubro das 18:30 às 21:00hrs.

Para receber o informativo completo do curso, basta preencher o formulário do link abaixo: