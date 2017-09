Cinco pessoas são presas por divulgar spoilers do mangá One Piece na internet

Cinco pessoas são presas por divulgar spoilers do mangá One Piece na...

Cinco pessoas foram presas por divulgarem na internet, o conteúdo do mangá da série One Piece, antes da data de lançamento. É a primeira vez no Japão, que alguém é preso por este tipo de crime.

Os acusados pela violação da lei de direitos autorais são: Iryouji Hotta (31), web designer morador de Akita, You Uehara (30), autônomo de Okinawa, Shizuka Nagaya, jornalista free lancer de Tottori, Hiaki Aisaka, free lancer de Tóquio e mais uma pessoa que não teve o nome divulgado.

Segundo a polícia, cada acusado tinha um site ou blog especializado em spoilers e divulgavam o conteúdo do mangá da série One Piece, dias antes da data de lançamento. Por publicarem indevidamente as imagens do mangá para os internautas, estão sendo acusados de violarem os direitos autorais da Editora Shueisha e do mangaká, criador da série One Piece, Eichiro Oda.

É a primeira vez no país que pessoas são presas por publicação de spoilers na internet.

Hotta ganhou mais de 300 milhões de ienes com a publicidade do site , e Uehara, cerca de 74 milhões de ienes.