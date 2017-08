Chuvas fortes deixam mais de 600 mortos e 16 milhões desabrigados no sudoeste asiático

Pelo menos 600 pessoas morreram e 16 milhões foram afetadas pelas inundações e deslizamentos de terra provocadas pelas fortes chuvas no sudeste da Ásia. Falta de comida e o risco de doenças contagiosas começaram a preocupar a região.

Neste mês, chuvas fortes atingiram o sudoeste asiático e países como a Índia, Bangladesh e o Nepal, sofreram inundações em várias cidades e deslizamentos de terra. Até o dia 19, foram registrados mais de 600 mortes, segundo a imprensa local.

No estado indiano de Bihar foram registradas 153 mortes. No dia 17, um grupo de resgate conseguiu entrar na área afetada para retirar as pessoas e distribuir medicamentos, mas como o nível da água não diminuiu, não foi possível chegar em todas as casas.

Mais de 16 milhões de pessoas foram afetadas perdendo suas casas e foram morar em abrigos. Esse número continua aumentando e a partir de agora, a preocupação é outra. Devido ao grande número de desabrigados, há previsão de falta de comida e aumento de doenças contagiosas.

A Sociedade Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho declarou que esse é o pior desastre natural que essas regiões já sofreram na história, por isso é necessário ajudar o mais rápido possível.