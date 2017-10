Chuva atrapalha treino de F1 em Suzuka

A sexta-feira (6) em Suzuka não viu muita ação nos treinos livres para o GP do Japão. A chuva chegou durante o TL1 e antecipou o final da sessão, enquanto impediu boa parte dos pilotos de sair da garagem no TL2 – apenas cinco marcaram tempo.

O melhor tempo do dia ficou com Sebastian Vettel, que mostra recolocar a Ferrari em condições de brigar por vitória. Já a Mercedes viu Lewis Hamilton fazer o segundo melhor tempo do TL1 e liderar entre os poucos que se arriscaram no TL2.

Quem não gostou nada da chuva foram os pilotos que não brigam atrás dos líderes. Fernando Alonso reclamou que não teve muita chance de testar o carro, assim como Felipe Massa. Já na Red Bull, Daniel Ricciardo e Max Verstappen confiam que, mesmo se a chuva passar, terão chance se andarem rápido.

* Algumas das declarações dos pilotos sobre esta sexta-feira de treinos:

-Sebastian Vettel, primeiro: Vettel afasta dúvidas sobre confiabilidade e diz que diminuição do tempo de pista por conta da chuva “não importa”

-Lewis Hamilton, segundo: Hamilton aprova sexta-feira de treinos livres em Suzuka e elogia ritmo: “Bem melhor do que na Malásia”

-Daniel Ricciardo, terceiro: Otimista, Verstappen crê em Red Bull forte mesmo no seco, mas Ricciardo alerta: “Temos de melhorar para assustar”

-Felipe Massa, 16°: Massa reclama de dia “nada interessante” e espera por condições melhores no final de semana: “Quem sabe pilotaremos no seco”

A corrida acontece neste domingo dia 8 de outubro a partir das 14:00, no Circuito de Suzuka, entradas estão sendo vendidas nas lojas de conveniência Lawson e Mini Stop até o dia 7 de outubro (sábado) às 23:00.