Chineses são presos por utilizarem os pontos do Bic Camera e Rakuten de outros usuários para fazerem compras

Três chineses foram presos por utilizarem pontos de outras pessoas, na loja de produtos eletrônicos Bic Camera e numa drugstore, utilizando o cartão do Rakuten.

Esses pontos servem como vale-compras onde a pessoa pode acumular e utilizar para o pagamento parcial ou integral da compra. Geralmente, 1 ponto equivale a 1 iene.

Yu Bin Bin (24), morador de Kawasaki, e seu amigo de 27 anos, morador da cidade de Iruma, Saitama, compraram uma câmera digital e 3 itens, no valor aproximado de 90 mil ienes na loja Bic Camera, acessando a conta de uma outra pessoa e utilizou os pontos para fazer o pagamento. Em 4 dias, eles tentaram acessar 4 mil contas e em dois meses, gastaram os pontos de 25 pessoas.

O crime no Bic Camera aconteceu em outubro e novembro do ano passado. Através de um aplicativo para smartphone, o cliente apresenta a tela do aparelho com um código de barras e os pontos podem ser utilizados facilmente, sem identificação do usuário.

Outro chinês de 23 anos, utilizou os pontos do cartão Rakuten, para pagar a compra feita no drugstore de 72 itens, equivalente a 40 mil ienes

Os chineses gastaram indevidamente, mais de 2 milhões de ienes no total e disseram que fizeram as compras a pedido de um amigo.