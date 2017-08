Chinesa de 12 anos dá a luz sozinha e ninguém da família fica sabendo

CHINA – Em regiões pobres da China, é muito comum os pais deixarem os filhos com os avós para trabalhar como decasséguis em outras cidades .

Neste mês, uma menina de 12 anos que morava com os avós na cidade de Sichuan, engravidou mas ninguém percebeu até o momento em que o bebê nasceu.

O caso foi destaque na China e na mídia de outros países.

Na noite do dia 11 , a avó estava levando a neta de 12 anos ao hospital porque a menina estava passando mal. No meio do caminho, ela disse que queria ir ao banheiro, entrou no meio de arbustos próximos a uma ponte e demorou 30 minutos para voltar. Foi nesse momento, que a chinesa fez o parto sozinha.

A menina retornou onde a avó estava e foram ao hospital conforme o planejado.

O bebê recém-nascido foi deixado onde nasceu, sem roupas mas foi encontrado e levado ao Hospital Central da cidade de Nanken ku.

Segundo os medicos, o bebê é uma menina mas nasceu fraca e com baixo peso. Quando foi encontrada estava com a temperatura corporal tão baixa, que não conseguiam medir. Aplicaram uma infusão intravenosa e a colocaram na incubadora para aquecer o corpo. Os exames apontaram que a bebê está bem e saudável.

No dia 13, a polícia descobriu que a menina de 12 anos era a mãe da bebê, mas ela se nega a falar sobre o acontecido e em relação ao pai da criança.

Na China, é proibido por lei manter relações sexuais com menores de 14 anos.

As investigações sobre o caso continuam.

A bebê foi transferida para outro hospital e voluntários estão se revezando para cuidar dela 24 horas. Muitas pessoas se mobilizaram com o caso e doaram cobertores, produtos para bebês e dinheiro, mas assim que o quadro clínico se estabilizar, ela será levada a um orfanato.

A avó da menina de 12 anos disse que não percebeu a gravidez da neta até o bebê nascer. Os professores e colegas da escola que ela frequenta também não notaram a gravidez.

Os pais da menina trabalham em outra cidade como decasséguis e levaram apenas o irmão mais velho de 13 anos, deixando a filha com os avós. Ela só encontrava os pais uma vez por ano.

Essa situação é muito comum na região pobre da China e cerca de 9 milhões de crianças são cuidadas pelos avós porque os pais estão trabalhando em lugares distantes. Os pais não ficam sabendo o que acontece com os filhos.

Casos de crimes envolvendo crianças e suicídios estão aumentando na China e se tornou um problema social muito sério.