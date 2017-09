Cerca de 70% dos estabelecimentos onde estudantes atendem homens vestidas com uniforme escolar são de massagem

Segundo a pesquisa realizada pela polícia, cerca de 90% dos estabelecimentos que oferecem atendimento feito por estudantes do ensino médio, JK business (Joshi Kosei), ficam em Tóquio e Osaka.

No JK business, as estudantes atendem os homens com uniforme escolar, que é um tipo de fetiche.

No Japão, há 114 estabelecimentos especializados nesse tipo de atendimento.

Cerca de 70% se concentram em Tóquio, e somando com o número de Osaka, equivale a 90% do país todo.

Dos estabelecimentos existentes, cerca de 70% são de lugares onde a estudante faz massagem ou deita ao lado do homem.

Desde julho deste ano, foi criado pela primeira vez em Tóquio, um regulamento para o funcionamento do JK business com o objetivo de fortalecer o controle.