Casal de japoneses são encontrados mortos em Bali

INDONÉSIA – Corpos de um casal de japoneses foram encontrados queimados na própria residência, em Jimbaran, Bali.

Segundo a polícia, a casa foi incendiada mas foram encontradas marcas de facadas no pescoço e nas costas dos dois corpos. Tudo leva a entender que foram assassinados.

Norio Matsuba (76) e a esposa, Hiroko (73), nasceram em Tóquio e moravam em Bali há um ano. A mulher trabalhava como professora de japonês.

Foram encontradas marcas de facadas nas costas do homem e no pescoço da mulher. Há indícios que a mulher foi enforcada com uma corda também.

O incêndio na casa aconteceu no dia 4, às 11h da manhã (horário local) e os corpos foram encontrados no segundo andar. Haviam marcas de sangue do banheiro até o quarto como se tivessem arrastado os corpos.

A polícia continua investigando o crime.