Casal de 16 anos é esfaqueado e o suspeito é um estudante do ensino médio

SAITAMA – Ontem, 3, dois jovens de 16 anos foram encontrados esfaqueados em um apartamento que fica em Asahicho, na cidade de Kazo (Saitama).

Um estudante do ensino médio (kookoo), conhecido dos dois, é suspeito de ter cometido o crime.

A polícia recebeu a chamada, às 11h40, e ao chegar no local, encontraram uma menina de 16 anos, que mora no apartamento, e um menino, da mesma idade, morador de Matsubara, Kazo, caídos e ensanguentados no chão.

Segundo a polícia, o jovem Kosuke Matsubara foi levado ao hospital mas não resistiu os ferimentos e morreu. A menina continua internada.

No momento do crime, estavam no apartamento: o casal que foi esfaqueado, a irmã mais velha da menina e uma amiga da irmã.

A polícia informou que o suspeito é um menino de 15 anos, morador da cidade de Misato (Saitama). O casal estava namorando e o suspeito de 15 anos, conhecido do casal, provavelmente, cometeu o crime por ciúmes. O caso ainda está sendo investigado.