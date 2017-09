Casa em Matsusaka/Mie pega fogo e um corpo é encontrado.

Matsusaka/Mie – Na manhã do dia 7, por volta das 4:30 da manhã, uma casa pega fogo no bairro de Ozu.

Os bombeiros foram acionados, 8 carros foram para o local, onde demoraram duas horas para conter o incêndio.

A casa de dois andares, foi praticamente toda queimada.

Nessa casa morava o senhor Seko Akira, desempregado de 89 anos, que durante o incêndio, tentaram contato mais não conseguiram.

Após as chamas serem controladas, encontraram o corpo carbonizado entre os escombros. A polícia agora procura as causas do incêndio.