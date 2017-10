Carros da F1 já aquecem os motores para o grande GP do Japão

A 16ª prova do Mundial de Fórmula já começou com o aquecimento dos motores desde o dia 5, com os primeiros Treinos Livres do GP do Japão.

Será esta a última oportunidade para Sebastian Vettel se aproximar de Lewis Hamiton quando faltam cinco provas para o fim do campeonato e a diferença entre ambos é de 34 pontos.

Talvez seja ainda é cedo para tirar conclusões tão definitivas, mas o que é factual favorece bastante o inglês da Mercedes à medida que os pontos em disputa vão diminuindo.

E é por isso que, sem contar com imprevistos – que têm marcado substancialmente o percurso da Ferrari nas últimas corridas – que é também imperioso que Vettel consiga diminuir a desvantagem para Hamilton.

Quanto menos isso acontecer, mais o inglês se aproxima do quarto título mundial.

A corrida acontece neste domingo dia 8 de outubro a partir das 14:00, no Circuito de Suzuka, entradas estão sendo vendidas nas lojas de conveniência Lawson e Mini Stop até o dia 7 de outubro (sábado) às 23:00.