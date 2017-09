Carro que transportava idosos de centro de reabilitação capota e mulher de 91 anos morre

NAGASAKI – No dia 12, o carro de um centro de reabilitação ultrapassou a barreira de proteção da rua e caiu de uma altura de 4 metros, em um terreno baldio, e capotou. Estavam no carro, 6 pessoas onde 5 ficaram feridas e uma senhora de 91 anos morreu.

O carro que transportava as pessoas era de um centro de reabilitação frequentado por idosos, do bairro de Yuki, em Nagasaki. A administração é feita pelo Hospital Nagasaki Midori.

Segundo a polícia, estavam no carro, 4 frequentadores do centro de 70 a 90 anos e 2 funcionários. A frequentadora do centro, Kinue Yamada (91), sofreu um choque grande no corpo e morreu após ser levada ao hospital. As outras 5 pessoas, estão machucadas, incluindo o motorista de 66 anos.

O carro estava descendo uma rua e por algum motivo, perdeu o controle e caiu. O acidente ocorreu às 9h da manhã e o motorista estava indo buscar os frequentadores em casa e levando até o centro.

A polícia continua investigando os detalhes do acidente.