Carro em fuga da polícia bate e deixa mulher gravemente ferida

Nagoya – 29 set – Nas primeiras horas da manhã de hoje, um carro que estava sendo perseguido pela polícia, não para e acaba batendo em outro carro, onde uma mulher dirigia e ficou gravemente ferida.

Segundo a polícia, por volta da meia noite e quarenta minutos, o carro que era perseguido bate em outro carro onde dirigia uma mulher de 47 anos, em um cruzamento da região de Nishi-ku Biwagima.

O carro foi perseguido durante 5 minutos antes do acidente e a polícia diz ter desistido da perseguição serca de 700 metros do local do acidente devido o motorista ter aumentado a velocidade do carro. O motorista abandonou o carro e agora segue foragido.