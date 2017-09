Carro é encontrado caído no mar, na cidade de Yokkaichi.

Yokkaichi/Mie – Por volta das 23 horas do dia 6, a polícia foi informada por um pescador, que havia um carro caído no mar.

A polícia e os bombeiros foram acionados e se dirigiram ao local, no bairro de Kusu Ogura, e duas horas depois conseguiram retirar o carro do mar.

Dentro do carro havia um casal, já com idade avançada. O homem estava do lado do volante e ambos com cinto de segurança.

Os dois foram levados ao hospital, mais a morte foi logo confirmada.

A polícia agora se apressa em descobrir o nome do casal e investigará os detalhes de como o carro caiu no mar.