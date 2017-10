Matsuzaka/Mie – Por volta das 23hrs do dia 3 de outubro, dois ladrões invadiram a cafeteira Kissa Harmony (喫茶ハーモニー), roubando 900 mil ienes.

De acordo com a polícia os dois homens atacaram o gerente do café com um spray, tiraram a sua bolsa, onde estava o dinheiro e fugiram.

Os ladrões estavam usando roupas pretas e brancas, aparentavam ter entre 20 a 30 anos.

O gerente do estabelecimento não se feriu. A polícia agora verifica as imagens da câmera de segurança e segue na procura dos ladrões.