Cachorro infectado por vírus adquirido através de carrapato, transmite doença a ser humano

Em junho deste ano, um homem de 40 anos, morador da província de Tokushima, foi infectado por um vírus transmitido pelo seu cachorro de estimação. Um carrapato contaminou o cachorro com o vírus, que acabou transmitindo ao ser humano.

Foi a primeira vez no Japão, que acontece esse tipo de contágio.

Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar, o homem percebeu que o cachorro estava passando mal e o levou ao veterinário. Ao ser examinado, foi detectado que o cão estava contaminado com um vírus transmitido através de mordida de carrapato, e provocou uma febre alta com síndrome de trombocitopenia (SFTS), que ocasiona na redução do número de plaquetas no sangue.

Alguns dias depois, o dono do cachorro sentiu que não estava bem e no hospital, foi verificado que ele estava infectado pelo mesmo vírus, transmitido pelo carrapato.

Os médicos não conseguiram encontrar nenhuma marca de mordida de carrapato no corpo e por esta razão, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar concluiu que o homem havia sido contaminado através do cachorro portador do vírus.

O primeiro caso de SFTS no Japão foi há 4 anos, e até o momento, foram registrados 303 casos, sendo que 59 pessoas foram vítimas fatais.

Mas essa foi a primeira vez no Japão, em que o vírus foi transmitido de um cachorro para um ser humano.

O homem e o cachorro que foram infectados, ainda estão se recuperando.

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar pede para que as pessoas evitem o contato com o cachorro de estimação, quando ele estiver doente e leve imediatamente ao veterinário.