Cabo de Guerra com avião a jato!

Tokyo – No aeroporto de Narita, na tarde do dia 24 de setembro, crianças se reuniram para realizar um grade desafio. Puxar, como uma brincadeira de cabo-de-guerra, um avião a jato, com cerca de 200 toneladas.

Cerca de 270 crianças e seus pais participaram, todos puxaram com força, porém o avião não se movia facilmente!

Quando ele começa a se movimentar, a torcida aumentava. Participantes do evento, comentavam sobre a dificuldade e o peso do avião, mais que foi divertido participar!