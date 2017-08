Brasileiros que fazem você surfar nas ondas do Japão

Wagner Morishita

Fotos ERIC KAWASHIMA

Wagner Soares Morishita veio para o Japão com os pais e um irmão mais novo, vive no país desde os 14 anos de idade aprendeu a profissão aqui mesmo no Japão, insatisfeito em pagar caro nas pranchas resolveu ele e um amigo Leonardo Mazette construir as próprias pranchas .

Leonardo Mazette

¨Na verdade nós íamos somente fazer remendos nas nossas pranchas e assim arrumamos os contatos com os fornecedores de materiais necessários pra fazer uma prancha – Leonardo Mazette

¨A cada prancha que faço aprendo mais ainda¨comenta o shaper Wagner Morishita.

O que é a profissão SHAPER ? SHAPE no inglês, FORMA no português, no caso é a pessoa que dá forma a prancha de surf sim o ¨Construtor¨ de prancha de surf.

Nos anos 70 o grande mestre shaper Avelino Bastos (Tropical Brasil) revela que a construção das pranchas era até um segredo de quem a construia, seguindo a paixão pelo surf desde os 10 anos WAGNER aprendeu a profissão.

Wagner Morishita

Wagner e Leonardo não vivem da profissão ¨temos muito o que aprender ainda¨ enfatizam, somente fazem as pranchas quando tem folga nas empresas onde trabalham.

¨Temos somente 2 anos e meio de shaper¨ os grandes shappers tem mais de 30 anos de estrada comenta Wagner.

Leonardo Mazette e uma de suas pranchas

A comercialização geralmente é feita entre amigos e indicações de amigos, a propaganda da marca é somente com adesivos, os preços das pranchas variam conforme o tamanho, a mais barata sai em torno de 40.000 ienes, o tempo de fabricação de uma prancha fica entre duas e três semanas.

¨Não temos muito lucro porque ainda somos inexperientes nesta parte de mercado e comercialização¨

Perguntei ao Leonardo como se sentia em satisfazer um cliente com seu trabalho:

– Não sei te explicar !! Claro que se alguém pede uma prancha e você olha ele evoluir pegar mais ondas fico super feliz !

Nesse momento é treinar e praticar para poder competir com marcas grandes com qualidade e durabilidade ! mas falta muito ainda.

Espero que agente consiga a chega nesse patamar.

As etapas básicas de construção de uma prancha são :

Shape – modelagem e corte

Laminação – banho de resina com fibra de vidro

Hot Coat – cobertura de resina quente

Sand – trabalho de pré acabamento

Resina

Finish – acabamento/polimento final

Clientes como Marcelo ¨ParᨠAihara faz encomenda com a RIPPERS Surf Boards por já conhecer o serviço deles e ver que o pessoal está aprovando as pranchas ¨Ele é caprichoso¨ finaliza.

Uma prancha aqui no japão custa em média 60 a 120 mil ienes (existem mais caras) o valor que a RIPPERS SURFBOARDS cobra está na média, o diferencial da marca é o atendimento personalizado em construir uma prancha de acordo com as necessidades do cliente.

¨Se você tiver uma prancha ideal para o seu surf você vai desenvolver muito mais¨ conforme Pará Aihara

Wagner junto com seu amigo Leonardo Mazette constroem pranchas sob a marca RIPPERS SURF BOARDS.

Contato e encomendas podem ser feito através do telefone 090-3553-3012 ou pelo perfil do Facebook Wagner Anita.