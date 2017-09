Brasileiros lutam pelo Hoost Cup nesse sábado em Nagoya

O Hoost Cup “Kings Nagoya lll” acontece nesse sábado e contará com a participação de três brasileiros enfrentando japoneses. Júlio César Mori luta contra Katsutoshi Sasada, Carlos Budiao luta contra Seiya Tanigawa e Vitor Toffanelli enfrenta o campeão japonês Ogawa Sho.

Toffanelli e Budiao vieram do Brasil especialmente para participar do evento, e fazem parte do “intercâmbio” de lutadores entre a Brazilian Thai e a academia Ernesto Hoost Gym. A academia Brazilian Thai que é dirigida pelo campeão Danilo Zanolini, e também organizador do Fight Dragon Brasil e Japão, e há dois anos vem trazendo lutadores do Fight Dragon para lutar no Japão, dando a eles a oportunidade de participar dos maiores eventos, além de crescerem profissionalmente no esporte.

O boliviano Henrry Cejas, que também representa a Brazilian Thai, lutará contra o japonês Ryo Sato.

O Hoost Cup Kings Nagoya lll será realizado nesse sábado dia 30 de Setembro no Nagoya Congress Center, e mais informações você encontra no site oficial do evento no link abaixo:

http://www.hoostcup.com

Confiram algumas fotos da pesagem dos lutadores tiradas pelo fotógrafo Alex Santos