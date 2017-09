Brasil vence o Japão e conquista a Copa dos Campeões pela quinta vez

OSAKA – A seleção brasileira masculina de vôlei foi campeã da Copa dos Campeões, após derrotar a seleção japonesa por 3 sets a 0. O jogo decisivo aconteceu ontem, 17, em Osaka, e foi a quinta vez que o Brasil fatura o título desse torneio.

O Brasil precisava ganhar de 3 x 0 ou 3 x 1 para confirmar o título.

A seleção do Japão, 12º do ranking mundial, perdeu todos os jogos e ficou em último lugar. Já o Brasil fez 12 pontos, ganhou 4 jogos e perdeu 1.

O jogo decisivo terminou com parciais de 25/17, 25/15 e 25/22. O alto bloqueio e o serviço brasileiro pressionou o time japonês, mas no terceiro set, a disputa começou a ficar mais acirrada. Com a coordenação do técnico Renan Dal Zotto, que substituiu Bernardinho no início de 2017, o time voltou a se concentrar e fechou o terceiro set, garantindo o pentacampeonato da Copa dos Campeões.

A seleção brasileira faturou o título em 1997, 2005, 2009, 2013 e 2017, sendo o maior vencedor da Copa dos Campeões

É a segunda conquista desse time, sob o comando do técnico Renan Dal Zotto, após vencer o Sul-Panamericano.

O segundo lugar da Copa dos Campeões ficou para a Itália, que fez a mesma pontuação que o Brasil mas de acordo com os critérios de desempate, o Brasil ficou com o primeiro lugar. Em seguida, Irã, Estados Unidos, França e Japão.