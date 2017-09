Brasil vence EUA na Copa dos Campeões de Voleibol Feminino e garante a prata

Nagoya/Aichi – 10/set – Após jogar com a Coréia do Sul no dia 9, impondo seu ritmo desde o começo a seleção brasileira conseguiu a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/10 e 25/23. As maiores pontuadoras do confronto pelo lado brasileiro foram Tandara com 19 pontos e Rosamaria com 15.

Na tarde de hoje, enfrentou a equipe dos EUA e consegue a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/23 e 25/19. As maiores pontuadoras do duelo foram Gabi e Tandara, com 16 pontos cada uma.

No primeiro set o início foi com equilíbrio com ambas seleções defendendo e gerando os contra ataques para pontuar, em um desses o Brasil conseguiu abrir vantagem e foi para a primeira parada técnica com vantagem de 8/6. No momentos finais da parcial o time brasileiro teve um volume de jogo maior do que dos Estados Unidos e apesar de um momento de instabilidade na recepção verde e amarela, as comandadas de José Roberto Guimarães fecharam em 25 a 20.

No segundo set o equilíbrio no começo se manteve, com as duas equipes alongando as disputas pelos pontos, com bloqueios e defesas sempre tocando nas bolas. Com isso as duas seleções se alternaram na frente do placar durante a parcial, hora com o Brasil aproveitando melhor as oportunidades, hora com os Estados Unidos se recuperando e passando a frente. Mas o Brasil, com bloqueios, ataques e contra ataques, caminhou para fechar com a vantagem mínima em 25 a 23.

Na terceira parcial os Estados Unidos começaram melhor, chegando a abrir 6/2 no placar. Contudo o sistema de bloqueio e defesa do Brasil melhoraram e a equipe conseguiu chegar na primeira parada técnica com o marcador a seu favor em 8/7. Na parte final do jogo as meninas do Brasil aumentaram a quantidade de erros e viram a diferença cair para 18/15. Após esse momento de baixa as comandadas de José Roberto Guimarães voltaram a ter um volume de jogo maior que as adversárias e com um erro de saque fechou em 25 a 19.

Com o resultado desta tarde o Brasil chega aos 11 pontos na Copa Dos Campeões e garante a medalha de prata.