Brasil perde no tie-break para o Japão na Copa dos Campeões

Nagoya/Aichi – Nesta sexta-feira (08), a Seleção Brasileira não conseguiu segurar o Japão e sofreu mais uma derrota no tie-break, 3 sets a 2, parciais 25 a 18, 25 a 27, 25 a 15, 16 a 25 e 15 a 6. Mesmo inconstante, as melhores pontuadoras do Brasil foram Natália com 14 pontos e Bia com 13.

O Brasil saiu na frente com o bloqueio de Gabi, Carol marcou o segundo, mas logo viu as adversárias pontuarem: 3 a 2, mas não conseguiram reagir não conseguiu reagir e viu o Japão fechar a primeira parcial em 25 a 18.

Já no segundo set quem saiu na frente e parecia dominar o jogo era o Japão. Foi quando Monique diminuiu, Bia bloqueou, Monique voltou a marcar duas vezes e o Brasil conseguiu fechar o set em 27 a 25.

A terceira parcial começou com domínio japonês: 6 a 1. Tandara, que vem sendo o destaque, não conseguia atacar. O Japão abriu dez pontos na frente e fechou com tranquilidade o terceiro set em 25 a 15.

Mais uma vez o Japão começou na vantagem, dessa vez no quarto set. O Brasil reagiu e Tandara marcou no ataque: 5 a 1 para a Seleção. A parcial começou a ser de domínio brasileiro, que chegou a dez pontos de diferença. Bia marca e leva o jogo para o tie-break: 25 a 16 Brasil.

O Japão abriu o tie-break com dois pontos logo de cara. A Seleção buscou a reação, mas errava muito.A defesa era a principal arma do Japão contra o Brasil. Final: 15 a 6 para as japonesas e derrota brasileira por 3 sets a 2.

Amanhã dia 9 sábado, o Brasil enfrenta a Coréia do Norte, a partir das 15:40.