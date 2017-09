Brasil estréia na Copa dos Campeões de Voleibol Masculino contra a França e vence de 3 sets a 0 em Nagoya.

Nagoya – 12 set – Com uma prata e um ouro já conquistados nesta temporada, a seleção brasileira masculina de vôlei estreou com o pé direito, na Copa dos Campeões, a última competição de 2017, contra a França.

Depois de perder a final emocionante da Liga Mundial, o Brasil venceu os franceses por 3 sets a 0, parciais de 27 a 25, 27 a 25 e 25 a 22. Lucarelli e Lucão foram os melhores jogadores da partida com 15 e 12 pontos respectivamente.

Brasil começou com domínio do primeiro set, chegou a ter três pontos de vantagem, mas deixou a França encostar no final. Teve o set point, sofreu o empate: 24 a 24. O jogo foi a 25 a 25, o adversário marcou e o Brasil no desafio voltou a frente. No último lance, os fanceses também pediram revisão da jogada, mas a bola realmente foi pra fora e a Seleção fechou 27 a 25.

Na segunda parcial o Brasil saiu na frente. Na disputa parelha, os franceses passaram dois pontos, mas logo o jogo voltou a igualdade. No final, a França buscou o resultado e virou no erro brasileiro: 20 a 19. Ponto a ponto, o Brasil voltou a frente com Lucarelli. Os franceses erraram muitos saques e Lucão fechou: 27 a 25.

Os franceses saíram na frente no terceiro set, que mais uma vez começou disputado ponto a ponto. Com Lucão, o Brasil marcou quatro pontos seguidos e abriu três de vantagem. Sem grandes sustos no final, mesmo com os adversários diminuindo a diferença no placar com os erros da Seleção, o Brasil sacramentou a vitória por 3 a 0 com 25 a 22.

Amanhã, 13 set, jogará contra a Itália em Nagoya, à partir das 12:30 (horário do Japão).