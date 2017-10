Beijinho de Forno é uma delícia e lembra doces de infância. É fácil e leva poucos ingredientes! Experimente!

Esse Beijinho de Forno é uma ótima opção para a criançada nesse Dia das Crianças ou simplesmente para nós adultos. São tão fáceis de fazer e confesso que já me salvaram naqueles momentos em que precisamos fazer um docinho de última hora para levar em algum lugar. Assou, já está na forminha e pronto. E ainda tem gostinho de infância.

BEIJINHO DE FORNO

INGREDIENTES:

1 lata de leite condensado

1 ovo

100 g de coco ralado

1 colher (sopa) de manteiga ou margarina

Modo de Preparo:

