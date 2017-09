Batida entre carro e ônibus escolar deixa dois feridos

Gifu – 30 set – Na tarde de hoje, um ônibus do jardim de infância colidiu com um carro na região de Ginan/Gifu.

O acidente ocorreu em um cruzamento, onde o ônibus ao virar para a direita colide com o carro. O ônibus estava entregando as crianças em suas casas.

Seis crianças estavam no ônibus, devido ao choque, uma criança de 3 anos e uma de 4 anos foram jogadas no corredor do ônibus que se machucaram e cortaram a boca.

Por ser um cruzamento, o local tem uma boa sinalização, agora a polícia investiga a causa do acidente.