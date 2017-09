Batida entre carro e moto acaba com vítima fatal em Aichi-ken

Aichi-ken – 14 set – Por volta das 18:45 da tarde de ontem, em um cruzamento em Fuso-cho/Aichi, uma moto que seguia em direção reta colidiu com um carro que virava a direita na pista oposta.

O Sr. Miyake Massao de 54 anos, funcionário de uma empresa em Ginan-cho/Gifu, motorista da moto, foi levado ao hospital, mas não resistiu.

A polícia prendeu o motorista do carro Susumu Miyazaki de 22 anos, funcionário de uma empresa em Kakamigahara/Gifu, como atual criminoso, suspeito de negligência no volante e agora investigará a causa do acidente em detalhes.