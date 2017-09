Aviso de queda de míssil foi exibida por engano em placa de estrada em Shiga

A polícia de Shiga, verificou que foi exibida a mensagem de que poderá cair mísseis na região, em uma placa elétrica, instalada na província.

A placa fica na cidade de Kusatsu/Shiga. O aviso apareceu no dia 25/set, entre as 17:35, até as 23:00 e no dia 26/set das 6:00 as 9:20. Para alertar os moradores de Shiga, foi preparado o aviso para o uso nas placas da estrada, mais por algum erro, a informação foi acionada por engano.

A prefeitura pediu desculpas aos cidadãos da cidade, por ter causado alguma preocupação, devido ao falso aviso.