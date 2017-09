Aviões militares dos EUA voam perto da Coreia do Norte

Bombardeiros e caças americanos voaram neste final de semana perto do litoral da Coreia do Norte para demonstrar que os Estados Unidos possuem “opções militares” para qualquer ameaça, informou o Pentágono.

“Estamos preparados para usar toda a capacidade militar para defender os Estados Unidos e os nossos aliados”, afirmou a porta-voz do Pentágono, Dana W. White, em comunicado.

Os bombardeiros B-1B, procedentes da Ilha de Guam, que pertence aos Estados Unidos, e os caças F-15C Eagle, que vieram de Okinawa, no Japão, “voaram no espaço aéreo internacional sobre águas ao leste da Coreia do Norte”.

Sanções

Nesta semana, os Estados Unidos impuseram nova sanções contra o país de Kim Jong-un. As novas sanções econômicas incluem a proibição de visitar os Estados Unidos por 180 dias a barcos e aviões que tenham estado previamente na Coreia do Norte.

O presidente Trump ordenou as sanções através de um decreto cujo objetivo “é aumentar ao máximo a pressão sobre a Coreia do Norte para demonstrar a seus líderes que o melhor e único caminho é o retorno à desnuclearização.”