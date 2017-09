Avião da JAL, faz pouso de emergência no aeroporto de Haneda

Na manhã do dia 5, o vôo da Japan Airlines que partia de Haneda rumo a Nova York as 11:00 hrs, teve que fazer um pouso de emergência devido a suposta entrada de aves no motor do lado esquerdo do avião.

Ao meio dia a nave retornou ao aeroporto de Haneda, em um pouso de emergência.

Um passageiro disse ter ouvido barulho de algo batendo, porém achou que fosse normal do vôo, mas logo após o anúncio do problema foi feito aos passageiros.

Na pista de decolagem C, onde o avião decolou, houve um principio de incêndio na grama, o carro de bombeiros foi acionado e a pista ficou fechada até meados das 13:00 hrs .

Não houve feridos dentro dos 248 passageiros e sua tripulação e o vôo foi transferido para as 16:00, rumo a Nova York.