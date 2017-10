Aumenta para 136 crianças de escola primária diagnosticadas com intoxicação alimentar, em...

Okazaki/Aichi – Na cidade foi registrado no dia 29 de setembro 87 casos de crianças do jardim de infância, com intoxicação alimentar, que comeram alimentos preparados pela empresa “Tokiwa Food” de Okazaki.

As crianças tiveram sintomas de diarréia e vômitos e este número aumentou para 136 casos até o dia 2 de outubro. Ainda 10 crianças continuam internadas.

As bactérias de Salmonella, detectadas nas crianças não foram encontradas nas instalações da empresa Tokiwa Food. A orientação para toda a cidade foi para que neste final de semana as empresas que servem alimentos, realizassem a desinfecção de toda a instalação e treinamentos com funcionários.