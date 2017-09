Asiático de Jiu Jitsu em Tóquio

Crédito Fotos – Fighters Life in Japan

Aconteceu neste último fim de semana no Tokyo Budokan o Asiático de Jiu Jitsu promovido pela IBJJF (International Brazilian Jiu Jitsu Federation) e JBJJF (Japan Brazilian Jiu Jitsu Federation) foram três dias de competições 8, 9 e 10 com vários atletas da Ásia e outros países como Austrália, República Tcheca, Jamaica, Estados Unidos, Itália, Suíça, França e Brasil. Todos os anos Tóquio recebe o evento com grandes estrelas do jiu jitsu e MMA mundial o americano Keenan Cornelius, Guilherme Mendes (Coach), Andris Brunovskis, Kayron Gracie, Lucas Barbosa, Igor Silva, Kristina Barlaan, Cristiane Yukari,Koji Shibamoto, Yuta Shimada, Kleber Erbst Koike, Carlos Toyota,Nathan Mendelsohn, Renan Secco entre outros mais.

Neste evento muitos residentes no país tiveram dificuldades nas inscrições pelo fato de não receberem em tempo hábil as devidas carteirinhas exigidas pela federação japonesa e internacional, ficaram de fora muitos atletas que também poderiam figurar entre os melhores da ásia este ano.

Carlos Toyota CTBJJ

Carlos Toyota grande lutador de MMA da comunidade brasileira também participou do asiático deste ano faturando a categoria e o absoluto na qual fez final com o brasileiro Edison Kagohara. O atual campeão do KSW (MMA) Kleber Koike acabou ficando na semi final da categoria adulto/leve.

Veja abaixo a colocação geral do Asiático e em seguida um vídeo com as fotos do primeiro dia de competições em Tóquio.

A colocação geral entre as equipes ficou da seguinte forma:

Adulto Masculino

1 – Atos Jiu Jitsu

2 – Tri-Force Jiu Jitsu Academy

3 – Carlson Gracie Team

Adulto Feminino

1 – Bon-Sai Association Australia

2 – Atos Jiu Jitsu

3 – Korea Jiu Jitsu Competition team

Juvenil

1 – Bull Terrier Bonsai

2 – Absolute MMA Austrália

3 – Infight Japan Jiu Jitsu

Masters

1 – Gracie Barra

2 – Paraestra

3 – Carpe Diem

Novice

1 – Tri-Force Gotanda

2 – Kylin Brazilian Jiu Jitsu

3 – Impacto Japan Bjj

Veja o vídeo