As 4 principais fabricantes de cerveja do Japão se unem devido a falta de motoristas de caminhão no setor

As 4 principais fabricantes de cerveja do Japão se unem devido a...

HOKKAIDO – A falta de motoristas de caminhão para o transporte de mercadorias fez com que as 4 principais fabricantes de cervejas no Japão, deixassem a rivalidade de lado para se unirem e resolverem o problema.

A partir do dia 12, produtos das 4 marcas Asahi, Kirin, Suntory e Sapporo serão entregues em conjunto, em Hokkaido.

O caminhão partirá de Sapporo e fará a entrega de cervejas e refrigerantes das 4 marcas, na região leste de Hokkaido como nas cidades de Kushiro e Nemuro. Vagões de trem de carga também serão divididos.

A indústria da cerveja está enfrentando o problema de falta de mão de obra, principalmente, motoristas de caminhão, e para baixar os custos também, as empresas resolveram começar o sistema de transporte conjunto em Hokkaido por ser uma viagem de longa distância.

As 4 empresas irão economizar no transporte, o equivalente a 800 caminhões de 10 toneladas.

Em Tóquio e na região Kansai, algumas empresas já estavam utilizando o sistema de transporte conjunto, mas é a primeira vez que marcas tão grandes se unem.

O diretor de gerenciamento da Sapporo Beer, Kazutaka Tajima, disse que nas vendas, eles são concorrentes, mas para cobrir a falta de mão de obra, acharam melhor dar as mãos. As 4 empresas estão analisando a possibilidade de expandir esse sistema de transporte conjunto em outras áreas de Hokkaido e se o sistema é viável em outras regiões do Japão.