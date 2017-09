Após 36 horas de fuga, vietnamita é preso pela polícia em Kumagaya

O vietnamita Nguyen Ban Hay (31) que fugiu da polícia algemado, em Oizumi, foi preso ontem, 1, às 23h20, na cidade de Kumagaya, Saitama.

Ele havia fugido da polícia no dia 31 de manhã, descalço, sem camisa e com algemas presas no punho esquerdo. Do momento em que ele fugiu até ser preso, passaram cerca de 36 horas.

Ele veio ao Japão em 2013 para fazer intercâmbio e permaneceu no país mesmo após o visto ter vencido. Em 2015, ele foi pego pela polícia mas solicitou o status de refugiado e teve uma liberação temporária em 2016.

O vietnamita havia informado o endereço de um apartamento em Shinjuku e Akishima (Tóquio) para o Departamento de Imigração e teria que comparecer uma vez por mês no escritório, mas desde o início do ano não cumpriu o combinado e sumiu.

Segundo a polícia, o vietnamita tinha mais um celular além do aparelho que deixou no carro no momento da fuga. Ele entrou em contato com uma das três mulheres que estava no carro com ele quando foi abordado, disse que ia no apartamento dela e queria se entregar.

O vietnamita ligou para avisar que estava numa loja de conveniência, na cidade de Kumagaya, e a mulher avisou à polícia. Às 22h20, Nguyen Ban Hay foi preso e a polícia está investigando os detalhes da sua fuga.