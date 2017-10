Após 102 anos, Okinawa bate recorde de calor no mês de outubro com 33 graus

OKINAWA – Há 102 anos, a cidade de Naha (Okinawa) não registrava uma temperatura tão alta no mês de outubro.

No dia 7, devido a alta pressão no oceano Pacífico, a cidade de Naha esquentou, e os termômetros marcaram 33 graus.

A última vez que a temperatura chegou a 33 graus, no mês de outubro, foi há 102 anos, em 1915.

Até o momento, foram 19 dias consecutivos em que a temperatura ultrapassou 30 graus na cidade de Naha, e a previsão é que continue quente.

A temperatura na cidade está mais alta do que a média anual.

Em outras regiões do Japão, a previsão é de calor hoje, 8, e no feriado do Dia do Esporte, 10.

Em Kyushu, o termômetro poderá registrar temperaturas acima de 30 graus.

Nas regiões Tokai, Chugoku e Shikoku, a temperatura deve variar entre 26 a 27 graus. A diferença de temperatura em relação ao dia 7, alerta para que as pessoas não se esqueçam de se hidratar.

Voltará a fazer sol na região Kanto e as temperaturas também irão subir. Na maior parte da região, fará mais de 25 graus, e em Maebashi (Gunma), poderá chegar a 27 graus.

Ontem, muitas pessoas vestiram camisas de mangas compridas e blusas, mas hoje, as roupas mais frescas poderão ser usadas sem preocupação.

Em algumas províncias de Kanto, o dia poderá começar nublado mas depois, o sol deve aparecer. No dia 9, volta a ficar nublado com as temperaturas estabilizadas.