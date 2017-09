Aos 40 anos, cantora Namie Amuro anuncia que vai deixar a carreira artística em 2018

A famosa cantora japonesa Namie Amuro anunciou que vai deixar de seguir a carreira artística, em setembro de 2018.

Em 1997, ela marcou a carreira com a música “Can you celebrate? “que causou um fenômeno social na época.

No dia 20, data do seu aniversário de 40 anos, Amuro escreveu em seu site: “Completei 25 anos de carreira no dia 16 de setembro. Agradeço a todos os fãs pelo apoio e ter chegado até aqui. Gostaria de escrever algo que estou pensando há muito tempo e tomei a decisão neste ano marcante, em que completo 25 anos de carreira. Eu, Namie Amuro, decidi que vou deixar a carreira artística no dia 16 de setembro de 2018. Neste último ano, vou me esforçar ao máximo e quero fazer tudo que estiver ao meu alcance nos shows e gravação do álbum. Espero que esse último ano seja muito significativo e conto com o apoio de vocês.”

Namie Amuro nasceu em Okinawa em 1977 e desde pequena, foi criada apenas pela sua mãe que é mestiça de japoneses e italianos. Em 1989, começou a carreira como membro de um grupo de meninas, Super Monkey’s. Em 1995, partiu para a carreira solo e estourou no mundo artístico com músicas produzidas por Tetsuya Komuro.

O sucesso de Amuro foi além da música e causou uma febre entre as jovens na época. Ela tinha pele bronzeada, cabelos pintados, usava minissaia e botas e tinha até tatuagem. Essa moda começou a ser seguida pelas meninas, causando o “fenômeno Amuraa”.

Em 1997, foi lançado o single “Can you Celebrate? “que vendeu mais de 2 milhões de cópias, sendo uma das maiores marcas entre as cantoras japonesas da história.

Aos 20 anos, ela chocou a imprensa e os fãs quando anunciou o casamento com o músico e dançarino SAM, integrante do grupo TRF e que estava grávida. Mesmo após o nascimento de seu filho, ela continuou a carreira.

O hit “Hero”, foi a música tema dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de Janeiro da emissora NHK.

Os fãs da cantora não esconderam a tristeza com o anúncio, principalmente, as mulheres que cresceram ouvindo as músicas de Amuro e seguiam as tendências de moda lançadas por ela.