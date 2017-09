Aos 117 anos, a japonesa Nabi Tajima é a pessoa mais velha do mundo

A jamaicana Violet Brown, considerada a pessoa mais velha do mundo, morreu no dia 15, aos 117 anos. Agora, o título passou a ser da japonesa Nabi Tajima.

O primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, divulgou o falecimento em seu Twitter e publicou uma foto dos dois juntos. Segundo a mídia local, Violet Brown, nasceu em março de 1900, tinha 117 anos e faleceu na tarde do dia 15. Ela dizia que o segredo da sua longevidade era não comer carne de porco e frango, e também, não tomava o rum típico da Jamaica.

Com a morte da jamaicana, a pessoa mais velha do mundo é a japonesa Nabi Tajima, moradora da cidade de Kikai, província de Kagoshima.

Ela já ocupava o posto de pessoa mais velha da história do Japão e da Ásia.

É também, a última pessoa viva nascida no século 19 e ocupa a sétima posição na lista das pessoas mais velhas da história.

Tajima nasceu em 3 de agosto de 1900, tem nove filhos, 28 netos, 56 bisnetos e 35 trinetos

A segunda pessoa mais velha do mundo, é japonesa também. Chiyo Miyako, nascida em 2 de maio de 1901, tem 116 anos, e mora na província de Kanagawa.