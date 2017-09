Anúncio do noivado da princesa Mako e Kei Komuro será feito hoje

TÓQUIO – A oficialização do noivado da filha mais velha do príncipe Fumihito Akishino será anunciado hoje, às 11h15. A princesa Mako (25), e o futuro noivo, Kei Komuro (25), ficaram próximos na época da universidade, mas foi divulgado que eles namoravam somente no ano passado.

Hoje, na parte da manhã, o príncipe, sua esposa e a princesa Mako, irão à casa do imperador para pedir a autorização do noivado e em seguida, devem apresentar Kei Komuro. E às 11h15, o chefe da Agência da Casa Imperial, Shinichiro Yamamoto, irá anunciar oficialmente o noivado. Esse ritual faz parte da tradição da família imperial.

Após o anúncio oficial, a princesa Mako e Kei Komuro irão participar de uma coletiva de imprensa para tirar as dúvidas da mídia, às 15h.

Os futuros noivos iriam fazer o anúncio no dia 8 de julho, mas devido ao desastre que aconteceu na região norte de Kyushu, acharam melhor adiar a data do noivado.

Kei Komuro tem 25 anos e trabalha num escritório de advocacia. O pai dele morreu há 15 anos e atualmente, mora com a mãe e o avô, em um apartamento em Yokohama. Komuro era chamado de “Príncipe do Mar” em campanhas para promover o turismo nas praias de Shonan, na província de Kanagawa. Ele e a princesa, estudavam na mesma universidade.

Após oficializar a união, a princesa automaticamente perderá sua condição de membro da família real, e também será considerada plebeia.