Antonio Inoki viaja à Coreia do Norte para promover a paz

Em meio a ameaça de ataque da Coreia do Norte, Antonio Inoki, membro da Câmara Alta, informou que irá fazer uma visita ao país norte-coreano do dia 7 a 11, deste mês.

Em entrevista feita no Aeroporto de Haneda, antes do embarque para a China onde fará a conexão, declarou que irá encontrar o ex-ministro Lee Soo, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte.

No encontro, Inoki quer enfatizar a importância da paz mundial, como fez na visita feita no ano passado à Coreia do Norte. Ele pretende retomar as relações com o país de alguma forma.

Em contrapartida, o governo japonês pede que a população não viaje ao país norte-coreano.

Antonio Inoki, nascido em Yokohama, imigrou ao Brasil com sua família aos 14 anos, trabalhou em plantações de café, mas retornou ao Japão para treinar luta livre. É um dos maiores nomes da história da luta livre mundial e ficou famoso em todo Japão. Entrou para a carreira política e continua na atividade até o momento. Sua relação com a Coreia do Norte é tão forte que chegou a viajar sem a autorização do Parlamento japonês e após o seu retorno, foi suspenso. Já promoveu eventos de lutas no país norte-coreano reunindo mais de 20 mil pessoas.

Inoki sempre destaca que o objetivo das visitas à Coreia do Norte, é promover a paz.