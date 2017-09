Antonio Inoki retorna ao Japão e conta como foi a visita à Coreia do Norte

Antonio Inoki, membro da Câmara Alta, retornou da visita à Coreia do Norte, no dia 11, e contou aos jornalistas como foi a viagem.

Ele ficou no país norte-coreano do dia 7 a 11, e fez uma coletiva de imprensa após o retorno, no Aeroporto de Haneda.

Participou de uma reunião com assessores próximos ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un e conversou rapidamente com Kim Yong-Nam, membro da alta cúpula do Partido Dos Trabalhadores da Coreia do Norte.

Inoki também conversou com Lee Soo Yong, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, conforme o previsto.

Lee disse a Inoki que se os Estados Unidos e a sociedade mundial não pararem de pressionar a Coreia do Norte, o país continuará com os testes e irão aumentar o nível.

Quando Inoki falou que não quer interromper o fluxo de pessoas entre os países, Lee concordou.

Antonio Inoki participou da recepção em comemoração aos 69º aniversário da Coreia do Norte. Foi nesta ocasião que ele conseguiu conversar rapidamente com Kim Yong-Nam.

Eles declararam que não vão desistir até atingir o último objetivo e estão com pressa em finalizar o míssil balístico ICBM.