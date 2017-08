Aluno do time de beisebol do kookoo é obrigado a correr percurso de 100 metros mais de 100 vezes e é internado

Aluno do time de beisebol do kookoo é obrigado a correr percurso...

GIFU – Um aluno do ensino médio (kookoo) , integrante do clube de beisebol de uma escola que fica na cidade de Minokamo, Gifu, foi levado ao hospital após correr um percurso de 100 metros, mais de 100 vezes. Ele foi diagnosticado com hipertermia.

A escola puniu o professor (26) que obrigou o aluno e não poderá treinar o time de beisebol por tempo indeterminado.

Segundo a escola Shiritsu Minokamo Kookoo, no dia 16, um aluno do segundo ano do ensino médio, de 16 anos, estava correndo no campo da escola, durante o treino de beisebol, e começou a passar mal. Ele ficou com dificuldade de respiração e foi levado ao hospital.

O professor havia obrigado o aluno a correr uma distância de 100 metros, 130 vezes mas o estudante começou a passar mal após correr mais de 100 vezes. A temperatura no dia era de 27,8 graus e ele só ingeriu líquidos duas vezes, no período de 3h30. O aluno ficou internado na UTI e recebeu alta uma semana depois. No dia 28, voltou a frequentar as aulas normalmente.

O professor de educação física substituto que treinava o time, disse que queria castigar o aluno porque não gostou do comportamento dele após o treino, no dia anterior. Ele pediu desculpas pelo ocorrido.

No dia 26, houve uma reunião para explicar a situação aos pais e como punição, o professor não poderá treinar o time de beisebol por tempo indefinido e o técnico do time, foi advertido.

O diretor da escola Shiritsu Minokamo Kookoo, Koji Akasaki, declarou que o castigo dado ao aluno foi exagerado e que casos como este, não podem se repetir.