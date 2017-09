Alerta para o uso de grades de proteção em camas para bebês dormirem

Em agosto, um bebê ficou preso entre o colchão e a grade de proteção acoplada numa cama para adultos e morreu, em Tóquio.

A Associação Japonesa de Pediatria alerta para o perigo do uso de grades de proteção em camas para bebês dormirem devido ao acontecimento desse tipo de acidente no Japão e no exterior.

Segundo a Agência de Assuntos do Consumidor, órgão administrado pelo governo, o acidente aconteceu no dia 8 de agosto. Um bebê estava dormindo sozinho em uma cama para adultos, com grade de proteção para evitar quedas, e ficou preso entre o colchão e a grade, sem conseguir respirar. Foi levado ao hospital mas acabou morrendo.

Em setembro do ano passado, um bebê de 6 meses ficou sufocado pelo mesmo motivo. A mãe da criança disse que deixou o bebê dormindo na cama por 2 minutos e quando voltou, a grade havia saído do lugar deixando um vão entre o colchão. O bebê ficou preso de lado neste vão e ficou sufocado. Neste caso, a criança se recuperou e está bem.

A Associação de Segurança dos Produtos, informou que o uso de grades em camas

são perigosos para crianças com menos de 18 meses. No entanto, muitos pais utilizam as grades e colocam os bebês para dormirem juntos na cama por ser mais prático a noite.

O pediatra Nobuaki Inoue informou que muitos produtos destacam o perigo do uso para crianças pequenas dormirem, mas os consumidores ignoram a informação devido as propagandas enganosas que mostram que a grade é necessária para a proteção de queda de bebês. Ele complementa, e diz que um produto especializado para bebês deve ser desenvolvido.

No Japão, ainda não há estatísticas que mostram o número de acidentes causados pelo uso da grade de proteção em camas. Nos Estados Unidos, 13 casos de mortes infantis aconteceram desde 2000 e 9 deles, eram crianças com menos de um ano.