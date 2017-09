Acidente de trânsito frequente, 7 mortes registradas na região Tokai.

Em três estados da região Tokai, do dia 3 ao dia 4 deste mês foram registrados 7 mortes no trânsito.

O mais recente aconteceu na cidade de Okazaki/Aichi, por volta das 18:30 do dia 3, em um cruzamento onde uma moto e um carro de passeio se colidiram.

O motorista da moto Nakamura Yukihiro de 55 anos, sofreu uma forte colisão no peito, foi levado rapidamente ao hospital, mas faleceu 2 horas depois.

O motorista do carro de 27 anos, não sofreu ferimentos.

A polícia ouviu o depoimento do motorista do carro e seguirá investigando detalhadamente o que aconteceu no ato do acidente.