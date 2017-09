A vila de Futami em Ise se prepara para o turismo de Outono.

Meoto-Iwa é o nome dado as duas rochas localizadas em Futami, na cidade de Ise/Mie.

Elas estão ligadas por cinco cordas grossas, onde uma corda tem 35 metros e pesa mais de 40 quilos, consideradas sagradas por adoradores do xintoísmo.

No dia 5, em uma cerimônia com a presença de aproximadamente 500 turistas, as cordas foram trocadas por 15 pessoas levando cerca de 40 minutos, iniciando-se assim a temporada de turismo de outono na província de Ise.

De acordo com esta religião, as rochas representam a união dos deuses Izanagi e Izanami, celebrando assim a união entre homens e mulheres. A rocha maior, representando o homem, tem um pequeno torii no topo.