A via expressa Higashi Meihan registra metade do congestionamento este ano entre Yokkaichi IC e Kameyama JCT

A via expressa Higashi Meihan registra metade do congestionamento este ano entre...

Em todos os anos em épocas de feriado, a via expressa Higashi Meihan, entre a subida de Yokkaichi IC até Kameyama JCT, registrava um número de congestionamento muito alto.

De acordo com a Nexco Japan, empresa que cuida da estrada expressa, este ano, no feriado de agosto foi registrado a metade do congestionamento, comparado com o mesmo período no ano passado.

Para aliviar este congestionamento, cerca de 8 kilómetros, entre Yokkaichi IC e Suzuka IC, foram temporariamente expandido de 2 para 3 pistas, em Julho deste ano. Além disso, desde o dia 13 deste mês equipamentos de radar foram instalados, próximo a entrada de Suzuka IC, visando um maior alívio do congestionamento.